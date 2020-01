In un'intervista a Libero, Salvo Veneziano si toglie qualche sassolino dalla scarpa e non risparmia frecciate nei confronto degli ex compagni al Grande Fratello Vip, Pasquale Laricchia, Sergio e Patrick

“Non si sono comportati molto bene con me. Ho pagato io per quella scena in diretta ed ho pagato per quello che ho fatto”. In un’intervista a Libero, Salvo Veneziano si toglie qualche sassolino dalla scarpa e non risparmia frecciate nei confronto degli ex compagni al Grande Fratello Vip, Pasquale Laricchia, Sergio e Patrick, che non solo erano con lui ma hanno anche riso delle sue frasi sessiste su Elisa De Panicis, quelle che gli sono costate l’espulsione dalla casa più spiata d’Italia.

A ormai quasi due settimane di distanza da quell’episodio che ha scatenato grandi polemiche, Veneziano ha voluto mettere le cose in chiaro: “Li chiamate pure amici? Forse c’è un errore. Non c’è amicizia. C’è qualcosa che non torna in tutta la faccenda. Ve lo posso assicurare: ho sbagliato e ho pagato. Ma ho chiesto scusa. Quando siamo entrati nel centro antiviolenza nemmeno mi hanno rivolto la parola”, ha concluso il pizzaiolo con una stoccata. I diretti interessati avranno qualcosa da replicare?