Anche stavolta, in un documentario che andrà in onda su Channel 5, il papà della moglie di Harry afferma: "La prossima volta che mia figlia mi vedrà, sarò sepolto in una bara". Thomas afferma di avere prove per difendersi dalle "parole riprovevoli" che i due avrebbero detto contro di lui

Che Thomas Markle non perda occasione per parlare con toni sprezzanti della figlia Meghan è cosa nota. E anche stavolta, in un documentario che andrà in onda su Channel 5, il papà della moglie di Harry afferma: “La prossima volta che mia figlia mi vedrà, sarò sepolto in una bara“. Thomas afferma di avere prove per difendersi dalle “parole riprovevoli” che i due avrebbero detto contro di lui. “Dovrei essere ricompensato dopo quello che ho passato. Mia figlia mi ha detto che quando raggiungerò i miei ultimi anni di vita si prenderà cura di me. Sono i miei ultimi anni, è tempo di prendersi cura di papà”, ha detto. E aggiunge di aver detto a Harry: “È un peccato che io non sia morto, almeno potreste far finta di essere tristi”. E sulla rinuncia del ruolo di ‘senior’ nella Famiglia Reale: “Si stanno comportando come anime perdute. Ogni ragazza vorrebbe diventare principessa, lei sta gettando via questo sogno per i soldi. È imbarazzante”.