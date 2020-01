Siniša Mihajlovic ha espresso ieri la sua preferenza politica in merito alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, rivelando di tifare per Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni. Al candidato del centrosinistra, Stefano Bonaccini, è stato chiesto cosa pensasse della dichiarazioni di Mihajlovic: “Può sostenere chi vuole, io gli auguro di vincere la partita più importante che sta combattendo (guarire da un tumore, ndr). Per la sua famiglia e per chi gli vuole bene. Me compreso”.

Video Twitter/Stefano Bonaccini