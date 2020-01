Un primo caso di contagio da coronavirus potrebbe essere stato registrato oggi a Bari: si tratta di una donna barese di ritorno dalla Cina, ricoverata al Policlinico con sintomi sospetti. “La paziente si trova attualmente in isolamento presso il reparto di malattie infettive e sta ricevendo le cure necessarie in attesa di conoscere l’esito degli esami diagnostici di conferma“, fa sapere l’ospedale in una nota. La segnalazione è già stata inoltrata agli organi competenti e sono state adottate tutte le misure necessarie per la prevenzione.

La Federazione nazionale dei medici di famiglia ieri aveva trasferito tutte le informazioni sulla situazione, la descrizione dei sintomi e i percorsi epidemiologici indicati dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute. Venerdì a Roma è prevista una riunione operativa all’Istituto Nazionale di Malattie Infettive L. Spallanzani, per definire le procedure da adottare nel caso in cui si registrino casi sospetti nel Lazio. In Lombardia intanto sono state condivise con tutti gli operatori sanitari le linee guida per l’individuazione della patologia. Negli ospedali sono state attivate le procedure per la presa in carico dei pazienti sospetti. “Il sistema di prevenzione e di sicurezza sanitaria è stato attivato ed è pronto ad intervenire. In Lombardia e in Italia però non c’è nessun allarme” ha afferma l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Negli aeroporti sono state diffuse informazioni utili ai viaggiatori. “L’unico test per la diagnosi diretta del nuovo coronavirus cinese è quello ufficiale pubblicato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) – spiega Maria Rita Gismondo, direttore del Laboratorio di microbiologia clinica dell’ospedale Sacco di Milano, riferimento nazionale per le bioemergenze insieme all’Istituto Spallanzani di Roma – Il test arriverà ai centri in Italia fra 4 o 5 giorni”.

In Europa al momento ci sono solo altri quattro casi sospetti: tutti cittadini cinesi residenti in Scozia. Nessun contagio invece si è verificato in Francia: il sospetto, riportato dal giornale Le Figaro, si riferiva a una donna appena rientrata da Wuhan, la città in cui si è originata l’epidemia. Il ministero della Salute francese ha smentito: nessun paziente è risultato positivo al test per la polmonite da coronavirus. La Farnesina “raccomanda di posticipare tutti i viaggi nell’area di Wuhan”. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, serve un contatto ravvicinato per trasmettere il virus: per esempio uno starnuto o un colpo di tosse a breve distanza. Al momento non ci sono prove che il virus si trasmetta per via aerea come l’influenza o il morbillo, e quindi che possa diffondersi semplicemente all’interno di una stanza.

Il coronavirus “2019-nCov” ha già fatto registrare 25 morti e centinaia di contagi in Cina: il focolaio dell’epidemia è stato individuato in un mercato di animali a Wuhan, chiuso all’inizio di gennaio. Cinque città sono state “isolate”, con forti limitazioni ai trasporti e agli eventi pubblici. Il primissimo contagio, probabilmente, è arrivato dai serpenti. Misure d’emergenza anche a Pechino, che ha chiuso uno dei suoi siti più famosi, la Città Proibita, e ha annullato i festeggiamenti per il Capodanno cinese. Sospesi anche gli esami universitari e le manifestazioni che prevedono assembramenti di persone, come concerti e festival. Molte città con grandi scali internazionali – inclusa Roma – hanno attivato canali sanitari straordinari ai terminal: questa mattina è atterrato a Fiumicino l’ultimo volo proveniente da Wuhan ma degli oltre 200 passeggeri nessuno presentava alterazioni.