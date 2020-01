Le immagini che circolano, a dire il vero, appaiono non proprio chiarissime, anzi qua e la in rete qualche buontempone ha ritoccato l’evidente malformazione della povera capretta disegnando addirittura iride e pupille umane

Una capra dal volto umano. Le foto stanno facendo il giro dei social e sono state pubblicate su parecchi tabloid. Nel villaggio di Nimodia, in Rahjastan, India, vive, a dire il vero con una certa fatica, una piccola capretta nera. La particolarità somatica è che il suo muso somiglia notevolmente al volto di un essere umano. Il proprietario, Mukeshji Prajapap, ha raccontato su Facebook che gli abitanti del villaggio dopo un’iniziale diffidenza hanno cominciato a venerare l’animale definendolo un “avatar di Dio”. Le immagini che circolano, a dire il vero, appaiono non proprio chiarissime, anzi qua e la in rete qualche buontempone ha ritoccato l’evidente malformazione della povera capretta disegnando addirittura iride e pupille umane.

Tanto che esiste anche un video di un’associazione animalista dove, mentre scorrono le foto della capra dal volto umano, una voce narrante spiega che molto probabilmente l’animale è affetto da cyclopia, una malformazione evidente del muso che priva l’animale della cavità nasale, a cui va aggiunta un accentuato prognatismo con la mascella che sporge rispetto al resto del muso. Insomma la capretta dal volto umano sarà diventata una piccola divinità locale ma sta soffrendo fisicamente moltissimo.