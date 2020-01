La storia la racconta Milano Today. Erano circa le 16 quando una pattuglia dei vigili urbani stava facendo un normale giro di perlustrazione a San Donato, in Via Libertà. A un certo punto si è accostata una Fiat Punto. L'uomo alla guida ha chiesto ai vigili i documenti per compilare il verbale. Avete letto bene...

‘Pazza idea’ di accostarsi a una pattuglia dei vigili urbani e chiedere loro i documenti, dopo aver bevuto. È quanto ha fatto un uomo di 55 anni che ieri si è “autodenunciato”: la storia la racconta Milano Today. Erano circa le 16 quando una pattuglia dei vigili urbani stava facendo un normale giro di perlustrazione a San Donato, in Via Libertà. A un certo punto si è accostata una Fiat Punto. L’uomo alla guida ha chiesto ai vigili i documenti per compilare il verbale. Avete letto bene. Gli agenti hanno aperto il finestrino pensando che l’uomo avesse bisogno di aiuto ma una volta capita l”antifona’ hanno subito ristabilito i ruoli e hanno accompagnato l’uomo alla centrale. Lì, gli hanno fatto l’alcol test e hanno scoperto che il tasso era decisamente fuori norma: livello di 1,50 grammi per litro rispetto allo 0,50 consenti. Manco a dirlo sono scattati ritiro della patente, sequestro della macchina e denuncia per guida in stato d’ebbrezza.