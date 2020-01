Sit-in di protesta di Eleonora Evi ed altri europarlamentari del Movimento 5 stelle, a cui si sono uniti colleghi dei socialisti e dei Verdi, contro una mostra sull’industria delle pellicce, che si tiene al Parlamento europeo. Ieri, con una lettera, Evi aveva esortato: “Date le preoccupazioni per il benessere animale, non dovrebbe essere concessa tale visibilità all’industria delle pellicce, e l’Eurocamera non dovrebbe prestarsi. Nonostante la sua azione di lobby e propaganda, l’industria delle pellicce resta infatti incompatibile con gli standard base del benessere animale e continua a provocare sofferenze inutili agli animali”

