Prima di partire per il Canada Harry ha voluto incontrare il fratello per chiarire definitivamente il loro rapporto. Il tabloid The Sun conferma che tra i due è tornato il sereno

Sembra proprio sia tornato il sereno tra i due fratelli più amati e famosi del Regno Unito. I principi Harry e William hanno fatto pace. I rapporti tra i due si erano raffreddati, in seguito alla decisione di Harry e della moglie di rinunciare ai doveri reali e trasferirsi, per parte dell’anno in Canada. L’amarezza di William sarebbe stata tale che avrebbe confidato ad un amico, qualche giorno fa, secondo quanto riporta il Sunday Times: “Ho coperto le spalle a mio fratello per tutta la nostra vita, ma adesso non posso più farlo; siamo due entità separate. Tutto quello che possiamo fare, e tutto quello che io posso fare, è tentare di sostenere sia lui che Meghan e sperare di ritrovare una sintonia. Desidero che giochiamo tutti nella stessa squadra”.

Poi qualche giorno dopo il celebre summit di Sandringham, dove la regina ha dato il via libera alla coppia, i due fratelli si sono incontrati. “È stato un momento fondamentale per poter salvare il legame tra fratelli ed è una cosa completamente condotta tra di loro”, ha detto una fonte al tabloid The Sun.

E ancora: “Hanno deciso di eliminare tutte le persone tossiche che li circondano e gestire la cosa tra di loro, da uomo a uomo, come fratelli. Ora che Harry. E hanno realizzato che se non avessero risolto ora, non lo avrebbero fatto mai più”. Dopo la chiacchierata, Harry è volato in Canada per riabbracciare (a cuor leggero) Meghan e il piccolo Archie.