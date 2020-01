Giovanni Males, pastore della provincia di Oristano, ha rivolto una richiesta a Paolo Bonolis: "Vorrei recitarti un augurio in lingua sarda". Il padrone di casa, con il suo fare tra l'ironico e divertito, accetta la richiesta del ragazzo, così quest'ultimo inizia a esclamare la sua "poesia" in dialetto sardo

In queste ore il video di un concorrente di Avanti un altro sta attirando l’attenzione social. Giovanni Males, pastore della provincia di Oristano, ha rivolto una richiesta a Paolo Bonolis: “Vorrei recitarti un augurio in lingua sarda”. Il padrone di casa, con il suo fare tra l’ironico e divertito, accetta la richiesta del ragazzo, così quest’ultimo inizia a esclamare la sua “poesia” in dialetto sardo: “Frastimo, ma no isco frastima ca Deus non m’hat dadu su destinu. Males cantas renas b’hat in mare e unzas cantu pesat su terrinu. Su cannau ti tostet su Buzinu manzanu a carre lenta a t’impicare. Minutos cantu zirat su rellozu ti dian issacadas de puntorzu.”

Parole incomprensibili per tutti coloro che non abitano in Sardegna ma che assumano tutt’altro valore nella traduzione in italiano: “Maledico, ma non so maledire perché Dio non mi ha dato la capacità. Ti vengano tanti mali quanta sabbia c’è nel mare e quante once pesa la terra. Ti metta la fune al collo Bogino domani per impiccarti. Possano infierire su di te col pungolo tante volte quanti sono i giri che fa l’orologio.” Altro che augurio, un vero e proprio anatema rivolto a Paolo Bonolis che non avendo colto il significato sorride: “Grazie, bello è bello”.

“Lei parla inglese?”, chiede il conduttore a cui il concorrente risponde con un “yes” di circostanza, segue la risposta a tono di Bonolis: “Your sister“, a tua sorella. Nel dubbio il padrone di casa si era tutelato, se l’anatema è stato ormai lanciato non ha sortito di certo effetti sugli ascolti. Ieri Avanti un altro ha ottenuto risultati molto positivi, toccando ben 4.438.000 telespettatori con il 21,6% di share.