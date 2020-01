Riunione della maggioranza prima della Giunta per le immunità che deve decidere sulla richiesta di processo per Matteo Salvini. M5s, Iv, Pd e LeU non partecipano al voto: “La Giunta di oggi è illegittima” affermano i capogruppo del Senato che compongono la maggioranza di governo: “Salvini e Lega siano coerenti e votino a favore del processo nell’Aula del Senato” dove si voterà entro trenta giorni dalla decisioni di oggi.