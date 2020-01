“Ad un certo punto della mia carriera ho capito che era giusto fregarsene del giudizio della gente e che in ogni caso avrei detto quello che penso veramente”. Parole di Gabriel Garko che ieri sera è stato ospite a ‘Io e Te di Notte‘ da Pierluigi Diaco. I due hanno parlato di molte cose, senza filtri: “L’analisi mi ha aiutato – ha detto l’attore – però come ha detto il mio stesso analista, per una mia dote personale, mi sono sempre auto analizzato tantissimo. Tanta gente pensa che andare dall’analista voglia dire avere dei problemi. Quando invece li risolvi. Parlare con l’analista è un po’ come parlare allo specchio ma senza filtri. Tanti dicono: se hai un migliore amico parla con lui. Non è la stessa cosa perché gli racconti un sacco di palle”. E a un certo punto della chiacchierata, il conduttore ha spiegato: “Non ho voluto farti domande personali e credo che il modo migliore per arrivare a quella normalità a cui ti riferisci sia proprio non parlarne. Francamente nel 2020 non se ne può più di dover chiedere ad un personaggio da che parte sta: una persona non è la sua identità sessuale, una persona ha innanzitutto la sua identità di essere umano”. Allora Garko ha provato a spiegarsi con una ‘metafora culinaria’: “Parliamo di cibo così diventa più facile… Se a me piace la crostata con le pere e il salame piccante… per fare un accostamento che non sta né in cielo né in terra…”. Diaco ha chiuso lo scambio abbastanza surreale dicendo a Garko che prima o poi dovrebbero vedersi al ristorante, per capire se hanno gusti in comune, “in fatto di cibo”.

