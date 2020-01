“Non credo neppure per un momento al lato romantico della faccenda. Chiunque sa perfettamente che entrando nella famiglia reale ci sono regole secolari da rispettare. L’ex attrice ne era a conoscenza, ha solo portato pazienza per un po’ e poi ha messo in pratica la sua strategia. Il problema sarà il futuro di Harry“. A parlare così in una intervista rilasciata a Io Donna è Antonio Caprarica, corrispondente della Rai da Londra negli anni 90 e profondo conoscitore della famiglia reale (l’ultimo libro che ha scritto si intitola La Regina Imperatrice). E il giudizio netto sulla coppia reale non finisce qui: “In ogni famiglia reale c’è una gerarchia da rispettare. Harry lo ha sempre saputo di essere un principe cadetto, è la tragedia di tutti i cadetti. Meghan Markle ha capito perfettamente che restando a Londra sarebbe rimasta all’angolo. Alla lunga sono convinto che la storia tra i due sfocerà in un divorzio. Sono diverse le origini e le ambizioni, non potrà durare”. Insomma, una ricostruzione per niente tenera, soprattutto per quanto riguarda Meghan: “… L’ex attrice è una donna senza sentimenti, chiamarla social climber, arrampicatrice sociale, è un complimento visto che Kate Middleton ne è un esempio perfetto, ma almeno si comporta bene. La Markle ha usato ogni occasione istituzionale per far parlare di se stessa”. E, secondo Caprarica, “se i Sussex fossero coerenti dovrebbero rinunciare al titolo“.

