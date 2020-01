“Cari amici del gruppo Revenge porn, vi volevo fare un saluto dopo la manifestazione di Salvini a Roma”. Immerso nella vasca idromassaggio, con sigaro in bocca e un bicchiere di rum. Appare così Alfio Baffa, ex consigliere comunale di Forza Italia e oggi candidato leghista alle Regionali in Calabria, in un video che in questi giorni di campagna elettorale sta circolando su social network e telefonini. Non è chiaro a quando risalga il filmato, probabilmente a qualche mese fa visto il riferimento alla manifestazione romana del leader della Lega. Di sicuro dopo la sua diffusione il candidato 39enne è finito nella bufera, in particolare per il nome del gruppo a cui lui fa riferimento del filmato: il revenge porn infatti è una pratica che consiste nel rendere pubblici video privati e intimi per vendetta nei confronti di una persona. Un reato secondo la legge italiana, punibile con la reclusione da 1 a 6 anni. Lui stesso ha commentato con un post su Facebook, parlando di una “chat goliardica“: “Pensavo mi giudicassero per i temi o per le categorie che intendo rappresentare, non certo per aver detto qualche parola inopportuna in una chat goliardica. Chiedo scusa se qualcuno si fosse sentito offeso o non abbia gradito la mia vista in una vasca, per farmi perdonare durante la mia campagna elettorale distribuirò gratuitamente sigari a chi ne vorrà. Credo che nella vita si può sbagliare qualche parola o qualche scelta, ma dagli errori si guarisce. Di cattiveria, invece, si muore”

