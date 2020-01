“Qualcuno era convinto del referendum, adesso a quanto pare non è più convinto”, così Lucio Malan senatore di Forza Italia, tra i firmatari per il referendum sul taglio dei parlamentari, commenta la notizia del passo indietro di alcuni colleghi, tra cui l’azzurro Massimo Mallegni, insieme ad altri esponenti vicini a Mara Carfagna. “Certo è che otto persone, da quello che si legge, che ritirano la firma nello stesso giorno, non è una coincidenza”, continua Malan, sottolineando che però “c’è ancora qualche giorno di tempo” prima dello stop al referendum. “Paura che il governo traballi? Tutti quelli che hanno fatto i calcoli dicendo che il referendum o allunga o accorcia la vita alla legislatura… alla fine uno deve firmare se è convinto. Non firmare se è convinto che questa riforma sia fatta solo per portare voti al Movimento 5 stelle”, conclude il senatore.