Erano appena uscite da una discoteca, il Megà, per andare a prendere l’auto e andare a casa. Ma sono state travolte e uccise da un’auto guidata da un 47enne ubriaco. E’ accaduto a Senigallia, lungo la Provinciale 360 “Arceviese”, nel tratto tra Bettolelle e Casine di Ostre, tra le 4 e le 5. Le due vittime si chiamavano Sonia Farris, 34 anni, parrucchiera a Fano, e Elisa Rondina, 43 anni, anche lei di Fano, insegnante all’istituto comprensivo di Montefelcino, in provincia di Pesaro Urbino. Il conducente dell’auto, Massimo Renelli, 47 anni, è stato arrestato dalla Polizia stradale: l’accusa è omicidio stradale. Nel suo sangue è stata trovata una presenza di alcol di circa 2 grammi per litro, 4 volte superiore al limite di legge. Sono in corso ulteriori accertamenti anche sull’eventuale assunzione di droghe.

E’ stato lo stesso automobilista ad aver dato l’allarme, ma al telefono ha detto di “aver investito qualcosa“, senza rendersi conto di cosa. Gli agenti accorsi sul posto hanno ripercorso la strada insieme a lui fino a quando hanno trovato nella campagna lungo la strada, a 3-4 metri di distanza, i corpi senza vita delle due donne.

“Questa è la strada della morte, già altre volte sono state investite delle persone – racconta all’Ansa un residente – Il guardrail è stato posizionato troppo vicino alla strada. A mezzanotte i pedoni erano tantissimi, mai visti così tanti. Mi ero detto: speriamo che non succeda niente”. Al momento non vi sarebbero testimonianze di quanto accaduto.