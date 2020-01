Abbattuta la statua dedicata a Malmoe al calciatore Zlatan Ibrahimovic. Dopo settimane di atti vandalici, la statua del calciatore, che è tornato nelle fila del Milan, è stata abbattuta nella notte. La scultura, che si trova all’esterno dello stadio della città svedese, è stata tagliata all’altezza dei piedi ed è caduta contro la recinzione metallica. Ai tifosi del Malmoe non sarebbe andata giù la decisione dell’attaccante svedese di acquistare il 50% dell’Hammarby, club di Stoccolma rivale proprio del Malmoe. La statua è stata rimossa ma è pronta per essere ricollocata in piedi. Non ci sono al momento notizie di arresti. Zlatan Ibrahimovic, il ritorno al Milan: ecco tutti i numeri “da leggenda” dell’attaccante svedese

