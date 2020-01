Ad annunciarlo è la World in Motion, agenzia di calciatori che ha rappresentato Barker nel corso della sua carriera. La polizia ha spiegato che la morte non è considerata "sospetta"

È stato ritrovato morto nella sua casa, nell’area di Cardiff, il giorno di Capodanno. Il calcio inglese è in lutto per la scomparsa di Chris Barker, ex difensore 39enne di, tra gli altri, Barnsley, Cardiff City, Queens Park Rangers e Plymouth Argyle. Ad annunciarlo è la World in Motion, agenzia di calciatori che ha rappresentato Barker nel corso della sua carriera: “Apprendiamo con grande tristezza della morte di Chris, eccezionale uomo e giocatore, che ha giocato oltre 500 partite“.

La Bbc riferisce che il corpo del calciatore è stato trovato senza vita alle 14 del 1 gennaio a Cyncoed, nell’area di Cardiff, e la polizia ha spiegato che la morte non è considerata “sospetta”. Dei fatti è stato informato anche un medico legale.