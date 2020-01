È morto il giovane attore Vito Molaro. Da tempo era affetto da una grave forma di fibrosi cistica, malattia generica ereditaria, e da qualche tempo le condizioni si erano aggravate, per cui era ricoverato in terapia intensiva in ospedale a Roma. Si è spento il 1 gennaio. Originario di Tufino, in provincia di Napoli, Vito Molaro aveva recitato con piccoli ruoli in vari film tra cui “Tutto Apposto”, “Troppo Napoletano” con la popolare attrice partenopea Serena Rossi, “San Valentino Stories”, “Il Mio Uomo Perfetto” e anche nella soap opera napoletana “Un Posto al Sole” in onda su Rai3.

