Dejan Kulusevski sarà un giocatore della Juventus, salvo rilanci dell’ultimo minuto. I bianconeri hanno trovato l’accordo con l’Atalanta per acquistare il centrocampista che da inizio stagione gioca in prestito al Parma.

Il mercato invernale entra così subito nel vivo e i campioni d’Italia mettono a segno il primo colpo battendo proprio la diretta concorrente per lo scudetto, quell’Inter che da settimane era sulle tracce del giocatore 19enne di nazionalità svedese.

Il direttore sportivo Fabio Paratici ha convinto i bergamaschi con un’offerta da 35 milioni più 9 di bonus, mentre l’Inter aveva messo sul piatto una cifra inferiore e oltretutto spingeva per avere a disposizione Kulusevski già a gennaio, mentre l’Atalanta ha da sempre messo in chiaro che avrebbe preferito una permanenza del centrocampista in Emilia fino al termine della stagione.