Elettra Lamborghini si sposa. È lei stessa a dare su Instagram l’annuncio del fidanzamento ufficiale con Afrojack. Il dj olandese Nick Van del Wall (questo il nome all’anagrafe di Afrojack) e l’ereditiera sono fidanzati da un anno e adesso è arrivata la proposta di matrimonio: “Il mio migliore amico, Afrojack, mi ha chiesto di sposarlo due giorni fa. Lui è la persona più dolce e amorevole che ho incontrato nella mia vita, e il solo uomo che io posso realmente chiamare UOMO… ogni giorno penso a quanto sono fortunata per aver incontrato qualcuno con un cuore così grande come ce l’ha lui, e lui ancora crede nella famiglia ed è così simile a me… la gente dice: “quando è la persona giusta lo senti” io l’ho sentito fin dall’inizio, così sarà per la vita“, ha scritto la ex coach di The Voice a commento di un post su Instagram nel quale mostra l’anello di fidanzamento. Dj di fama internazionale, Nick ha 32 anni ed è nato a Spijkenisse, nei Paesi Bassi, da madre olandese e padre surinamese. Ha una figlia, Vegas, nata da una precedente relazione con la modella olandese Amanda Balk.

