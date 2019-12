Tensione in aula alla Camera per la vicenda dei fondi per i territori colpiti dalla Xylella, dopo che si è diffusa la notizia di un post di Barbara Lezzi, ex ministra M5a per il Sud, riferito alle asserite intenzioni della ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, di spostare 40 milioni di euro destinati agli agricoltori. “Vorremmo che Bellanova venisse in Aula a spiegarci, perché il fatto attiene alla legge di Bilancio ed è di una gravità enorme” ha dichiarato Riccardo Molinari, della Lega. Analoga richiesta richiesta è venuta dai banchi di Fratelli d’Italia, da parte di Francesco Lollobrigida. “Onestà, onestà”, hanno urlato le opposizioni dai banchi.

“Il fatto che una ex ministra, membro di maggioranza, abbia dichiarato che l’attuale ministra all’Agricoltura avrebbe distratto fondi pubblici, destinati alle aree colpite dalla Xylella, a favore di un Gal di cui sarebbe presidente il suo segretario, è un fatto gravissimo perché si tratta dell’accusa di un reato” ha aggiunto Molinari.