Partita della Liga de Luján, campionato regionale argentino. In campo ci sono l’Unión de El Jagüel, in vantaggio per 4 a 1, e il SAT (Sindicato Argentino de Televisión). A pochi minuti dalla fine Lucas Torres, della squadra ospite, perde la testa colpisce duramente, in scivolata, un avversario. I compagni di squadra della vittima del fallaccio cercano di farsi “giustizia”, inseguendo e picchiando Torres. Così a bordo campo inizia la rissa.

Video Twitter/Flavio Kavalo