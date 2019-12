Gli altri giocatori che saltano con lui e atterrano, mentre Cristiano Ronaldo no. Lui resta in aria. Uno, due secondi, fino a quando non colpisce il pallone che scavalca Audero. Nella partita infrasettimanale di mercoledì la Juventus ha sconfitto la Sampdoria per 2-1, grazie a uno gol del fuoriclasse portoghese. Al 45esimo minuto, Alex Sandro riesce a smarcarsi sulla fascia e a realizzare un cross perfetto sul secondo palo. CR7 salta raggiungendo l’altezza di 2 metri e 56 centimetri e sovrasta il blucerchiato Murru. Il numero 7 della Juve sembra restare sospeso in aria e infine colpisce con forza indirizzandolo sul palo opposto. Audero non può fare altro che guardare la palla finire in rete.

Impressionante non solo lo stacco di Ronaldo, ma anche la precisione della sua realizzazione. Una prodezza da Holly e Benji, un salto simile a quello dei giocatori di Nba. Tanto che il campione portoghese dopo la gara ha twittato ironicamente “CR7 Air Jordan”, alludendo alle scarpe che promettono di saltare in alto come il cestista americano Michael Jordan.