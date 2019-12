“C’è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti e sarei io a dover chiedere scusa?”. Non si ferma la polemica tra l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, e i giornalisti. Sabato scorso, alla vigilia della trasferta a Firenze, il club nerazzurro aveva annullato la conferenza stampa del proprio tecnico a causa di una lettera pubblicata su un quotidiano sportivo e ritenuta offensiva dalla società e dallo stesso Conte. Ordine dei giornalisti e Ussi (Unione stampa sportiva) avevano parlato di “atteggiamento inaccettabile” e avevano invocato l’intervento della Procura federale. “Si devono vergognare. Un giorno pubblichiamo un titolo sul razzismo e ci facciamo ridere dietro dal mondo intero. Un altro giorno pubblichiamo una lettera di Mihajlovic in anticipo” ha detto Conte ai microfoni di Sky dopo la partita finita 1 a 1. Poi, in conferenza stampa: “Ormai è tutto possibile, bisogna porre un freno. Ma stiamo bene in Italia? No, non stiamo bene“.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore