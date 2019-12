Tre giovani tra i 22 e i 25 anni sono morti, nella nottata di sabato, in un incidente stradale in località Musetta a Noventa di Piave, in provincia di Venezia. Le vittime sono due ragazze di 22 e 24 anni e un giovane di 25 anni. Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Punto e una Citroen C3 si sono scontrate frontalmente. Nonostante i soccorsi dei Vigili del Fuoco che hanno estratto i giovani dalle lamiere della propria auto, il medico del Suem 118 arrivato sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Auto contro un albero a Roma, muore una ventenne

Incidente mortale nella notte anche ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, intorno alle 2.30 su via Braccianese Claudia un’auto con a bordo due ragazze è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero. Le giovani sono state estratte dalle lamiere, ma una ventenne, alla guida del mezzo, è morta mentre l’altra giovane, gravemente ferita, è stata portata in ospedale in elisoccorso. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.