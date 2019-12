Il segretario Pd tra i primi a intervenire in risposta alle proposte del movimento autonomo nato in risposta ai sovranisti. Ma, un po' a sorpresa, anche la sindaca 5 stelle ha deciso di esporsi e rilanciare lo slogan contro il Carroccio: "Roma non si Lega", ha scritto su Twitter. Il leghista Molinari ha invece protestato: "Sono elettori del centrosinistra che vanno in piazza sotto un nome diverso perché hanno vergogna di presentarsi con la bandiera del Pd"

I politici non sono andati nella piazza delle sardine, ma alcuni di loro hanno scelto di commentare le proposte lette dal palco di piazza San Giovanni a Roma. Il primo a intervenire, non a caso, è stato il segretario Pd Nicola Zingaretti: “Grazie per aver reso Roma così bella”, ha scritto su Twitter, “per la passione, per chiedere una politica sana. Belle le proposte che avete lanciato, faremo di tutto per metterle in atto ed essere all’altezza del vostro impegno. Cambiamola insieme, la nostra bella Italia”. Il movimento spontaneo, nato un mese in risposta al comizio di Matteo Salvini a Bologna, chiama in causa soprattutto il mondo della sinistra.

Ma, un po’ a sorpresa, oggi anche la sindaca di Roma M5s Virginia Raggi ha deciso di applaudire alla piazza rievocando proprio lo slogan usato dai manifestanti contro il leader del Carroccio: “È bello vedere tanta partecipazione di cittadini a San Giovanni. Grazie alle Sardine per l’energia che hanno portato nella nostra città e aver reso questa giornata una ‘festa’ di popolo #RomaNonsiLega”. E’ stata l’unica del Movimento 5 stelle a parlare della manifestazione.

Tra gli altri è invece intervenuto anche l’ex premier Pd e leader di Italia viva Matteo Renzi che ha voluto dire la sua in difesa del movimento: “Le sardine hanno ottenuto un risultato politico potente: hanno mostrato che le piazze non sono solo di Salvini”, ha scritto sempre su Twitter. “Ora la sfida è passare dalla protesta alla proposta. Per adesso: complimenti agli organizzatori. Non c’è cosa più bella di un futuro da scrivere”. Per il Pd invece ha parlato anche la deputata Laura Boldrini: “Una piazza spettacolare, ma non limitiamoci a ringraziare queste persone. Ascoltiamo bene quello che ci stanno dicendo, non deludiamoli!”.

Per la Lega ha parlato il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari che, come fatto dall’inizio dal Carroccio, ha criticato quelle che secondo lui sono “piazze contro” qualcuno: “Quando una piazza si raduna in maniera pacifica va sempre bene”, ha detto, “il problema è quando una piazza si raduna solo ‘contro’, mi pare che il movimento delle ‘sardine’ non abbia una proposta politica, ma sia un movimento di elettori del centrosinistra che vanno in piazza sotto un nome diverso perché hanno vergogna di presentarsi con la bandiera del Pd. Vanno in piazza contro la Lega, gli ricordo che la Lega è all’opposizione in questo momento, manifestazioni della maggioranza contro l’opposizione in Europa recentemente le ricordo solo nella Turchia di Erdogan”.