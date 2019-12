Una mail del 25 settembre 2014 con proposte di emendamenti allo “Sblocca Italia” inviate dalla segreteria studio di Alberto Bianchi alla posta elettronica di Antonella Manzione, ex capo dei vigili di Firenze nominata da Renzi responsabile dell’ufficio Affari legislativi quando lui era a Palazzo Chigi (dove è rimasto dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016). E sempre Bianchi che il 14 aprile 2014 gira a Luca Lotti una mail di Luigi Scordamaglia, imprenditore diventato finanziatore della fondazione Open di Matteo Renzi, cassaforte che ha accompagnato l’ex premier durante tutta la sua ascesa dalla segreteria del Pd a Palazzo Chigi, finita nel mirino della magistratura di cui era presidente l’avvocato Alberto Bianchi, indagato per traffico di influenze e finanziamento illecito ai partiti. E che secondo i magistrati avrebbe favorito gli interessi dei suoi finanziatori dal 2012 al 2016.

Sono le comunicazioni che la Guardia di Finanza ha sequestrato nell’ambito dell’inchiesta su Open: i pm indagano, a vario titolo, anche per appropriazione indebita aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio, false comunicazioni sociali. Nel registro degli indagati è finito per finanziamento illecito anche Marco Carrai, amico personale di Renzi. Carrai, come Luca Lotti e Maria Elena Boschi, sedevano nel consiglio di amministrazione dell’ente privato chiuso dopo che l’ex premier ha perso la leadership del partito. Nelle comunicazioni sequestrate, in sostanza, quelli che erano i finanziatori della fondazione inviavano mail con richieste di emendamenti che venivano recapitate, tramite Bianchi, ai vertici di governo.

Tra queste, scrive ancora la Guardia di Finanza “particolarmente significativo è l’appunto indirizzato da Bianchi a Lotti, datato 12 settembre 2016; in tale appunto Bianchi riferisce di aver avuto 750K “sulla base dell’ accordo con Toto” e che riceverà 80K “sulla base dell’ accordo con British American Tobacco”; quindi, informa di aver determinato, con l’ aiuto del commercialista il netto di 830K (750 + 80) in euro 400.838, somma che dichiara di aver versato per intero alla “Fondazione Open” ed al “Comitato nazionale per il sì”». Sia Bianchi che Lotti erano nel cda di Open, ragione che giustifica anche queste comunicazioni, ma i pm vogliono capire se i finanziatori abbiano goduto di eventuali vantaggi legislativi in loro favore. Già a fine novembre gli investigatori della Finanza sono andati a perquisire le società che hanno finanziato la fondazione vicina all’ex premier: dal gruppo titolare di concessioni autostradali all’armatore Onorato fino, appunto, alla British american tobacco. Non sono indagati ma gli inquirenti vogliono “accertare quali siano i rapporti instauratisi tra la fondazione e i soggetti finanziatori”. La Finanza indaga anche sulla Lussemburgo Wadi Ventures Management e Wadi Ventures Sea di Marco Carrai visto che “risulta destinataria di somme di denaro provenienti, fra gli altri, da investitori italiani già finanziatori della “Fondazione Open”. Le risorse finanziarie appaiono essere state utilizzate per acquisire partecipazioni in società ancora non individuate”.