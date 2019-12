Aumentano le risorse a disposizione del piano straordinario per combattere la violenze sessuale e di genere. Un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio del Senato stanzia 12 milioni di euro in più spalmati su tre anni. Un’altra proposta di modifica che ha ricevuto il via libera prevede il rimborso agli utenti vittime delle cosiddette bollette ‘pazze’, con un ulteriore 10% in più a titolo di risarcimento. Mentre è stata bocciata la proroga della cedolare secca al 21% sui negozi introdotta lo scorso anno. Prosegue l’esame della legge di Bilancio, in attesa del suo arrivo nell’Aula di Palazzo Madama, previsto per giovedì 12 dicembre.

Ecco alcuni degli emendamenti alla manovra approvati in commissione Bilancio al Senato:

RIMBORSI CONTRO BOLLETTE PAZZE: Rimborso con ‘interessi’ gli utenti vittime di bollette ‘pazze’. I gestori di servizi di telefonia, energia elettrica, gas, acqua e internet dovranno rimborsare il pagamento non dovuto effettuato eventualmente dal consumatore, con una penalità del 10% sul pagamento stesso, da versare in favore del consumatore vittima della bolletta irregolare.

PIÙ POTERI A CONSOB: Rafforzati i poteri della Consob contro le truffe online, permettendo all’authority di oscurare siti illegali per esempio nel settore del trading online.

VIOLENZA SULLE DONNE: Arrivano inoltre ulteriori risorse contro la violenze sulle donne; 4 milioni in più ogni anno per tre anni per il piano straordinario contro la violenze sessuale e di genere.

BORSE DI STUDIO: Raddoppiano i fondi per le borse di studio per l’università. Sale da 16 a 31 milioni il finanziamento aggiuntivo nel 2020 per promuovere il diritto allo studio universitario.

QUOTE ROSA: Portare al 40% la ‘quota rosa’ nelle società quotate. L’emendamento di fatto estende quanto previsto dalle legge del 2011 Golfo-Mosca che introduceva una quota rosa per consigli di amministrazione e di controllo delle società quotate.

BULLISMO: Via libera all’unanimità ai corsi contro il bullismo e il cyber bullismo per i prof. Stanziati, anche per combattere le discriminazioni di genere, un milione l’anno per tre anni. Ok anche a 11 milioni nel 2020 per la “qualificazione” degli insegnanti in favore dell’inclusione scolastica.

MADE IN ITALY: Ok anche alle campagne promozionali per i prodotti agroalimentari colpiti dalla guerra dei dazi tra Usa e Cina e per la tutela del Made in Italy contro prodotti taroccati.

RANDAGISMO: Un milione di euro per il 2020 contro il randagismo. Il 60 per cento di tali risorse saranno destinate a Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per predisporre “piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo”.