Arriva una stretta sulle ‘finte prime case‘: ogni famiglia potrà indicare una sola abitazione come principale, sulla quale non pagare l’Imu, anche se la seconda casa si trova fuori dal territorio comunale di residenza. È la proposta di modifica contenuta nel pacchetto di emendamenti dei relatori alla manovra depositato in commissione Bilancio. Una trentina di proposte, tra cui rientra anche il decreto Alitalia che, secondo quanto deciso in Consiglio dei ministri, dovrebbe prevedere altri 400 milioni di prestito. Il governo, chiusa l’intesa politica, cerca la quadra sulle coperture, dopo aver ridotto dell’85% la plastic tax, rinviato la sugar tax e cancellato l’imposta sulle auto aziendali. Intanto la maggioranza si porta avanti con il lavoro parlamentare: gli emendamenti presentati saranno votati da lunedì in commissione Bilancio al Senato, con l’obiettivo di chiudere in commissione entro mercoledì ed entro la settimana in Aula.

Tra le modifiche proposte dai relatori, Dario Stefano (Pd) e Rossella Accoto (M5S), spicca l’addio alle finte prime case: una norma pensata per contrastare il fenomeno della “seconda prima casa” nei luoghi di vacanza e per evitare “discriminazioni” tra le famiglie. Ma che certo potrà anche aumentare gli incassi Imu: non sarà più possibile, infatti, all’interno dello stesso nucleo familiare, indicare più di una abitazione come “principale” e di conseguenza esente dall’imposta sugli immobili, nemmeno se la casa si trova fuori dal territorio comunale di residenza della famiglia. La stretta punta proprio contro lo “spostamento fittizio della residenza di uno dei due coniugi“, che si verifica “sulle case turistiche”.

Il decreto Alitalia sarà ‘travasato’ in manovra, come prevede uno degli emendamenti dei relatori. Tra le altre proposte anche assunzioni nei ministeri, nelle capitanerie di porto e nell’avvocatura, fondi per gli Istituti tecnici, per i quali andranno determinati ogni due anni gli standard organizzativi, le Zes, zone economiche speciali, in Veneto. Poi due misure per coprire le carenze di organico nella sanità: una proroga delle norme per la stabilizzazione dei precari del Servizio sanitario nazionale, medici, infermieri e tecnici, fino al 2022. E lo scorrimento delle graduatorie in sanità per l’assunzione anche di idonei non vincitori.

Proposto anche uno sconto “dal 30 al 40 per cento” sul canone unico, che dal 2021 assorbirà varie tasse locali come l’occupazione di suolo pubblico, per i “mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale”. Uno stanziamento di 500mila euro l’anno, a partire dal 2020, per i “teatri di proprietà dello Stato all’estero”. Infine, 100 assunzioni al dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per consentire ai minori di scontare la pena in comunità anziché in carcere. Si punta all’assunzione di assistenti sociali e pedagogisti, che entreranno in servizio da ottobre. Un altro emendamento chiede l’assunzione di altri 18 funzionari da destinare sempre agli uffici di esecuzione penale esterna (cioè fuori dal carcere), mentre altre 160 assunzioni arriveranno per l’organizzazione decentrata del ministero della Giustizia.

Le risorse per fare slittare di sei mesi la sugar tax e per spostare a luglio la plastic tax arriveranno invece in gran parte da una ulteriore rimodulazione della cosiddetta ‘tassa sulla fortuna‘, riporta l’Ansa, che dovrebbe fruttare all’incirca altri 300 milioni, che porterebbero a oltre un miliardo il contributo alla manovra del comparto dei giochi. Per avere la stesura definitiva bisognerà aspettare lunedì, quando sarà depositato un secondo pacchetto di modifiche dei relatori e forse anche il governo avanzerà delle sue proposte. Ma al momento l’ipotesi più quotata è quella di alzare ancora, dal 15% al 20% l’imposta sulle vincite. Non solo, mentre per Gratta e Vinci, Superenalotto, lotterie nazionali e WinForLife la soglia della vincita su cui scatta l’imposta resterà a 500 euro, per le newslot il prelievo scatterà dai 200 euro in su.

La copertura delle novità sulle microtasse non è l’unica grana che il governo deve ancora risolvere: altre risorse verranno infatti a mancare perché cambia la nuova ‘Robin tax’ sui concessionari pubblici. L’esecutivo ha infatti deciso di imporre l’aumento per 3 anni dell’imposta solo sul settore dei trasporti. E non è l’unico capitolo della manovra ancora in cerca di copertura: si va dalla proroga della cedolare secca per i negozi a quella del bonus verde, lo sconto del 36% per sistemare terrazzi e giardini.