È la volta buona per legalizzare la cannabis? Partecipanti ed espositori al Canapa Expo 2019, pur convinti della necessità di una legge, non sono disposti a scommetterci. “In teoria l’attuale maggioranza di governo è favorevole, ma non sembra che sia tra le loro priorità”, dichiara più di una voce. “Il tempo per legalizzare è adesso, se poi torna al governo il centrodestra non se ne parlerà più per anni”, prevedono altri. E così – secondo molti degli intervistati – l’Italia rischia di perdere un altro treno. In ambito professionale infatti è noto che “l’utilizzo ricreativo della cannabis è solo una parte della questione“. “È giusto legalizzare per sottrarre quel mercato alla criminalità e garantire un prodotto sicuro”. Ma serve una regolamentazione chiara innanzitutto “per liberare le straordinarie potenzialità della canapa, dall’uso terapeutico all’industria dei derivati”. E voi che ne dite?

