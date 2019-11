L'immagine non è accompagnata da una descrizione e, quindi, non si capisce quale sia il vero motivo della scelta del tycoon. Vuole mostrare i muscoli in risposta alle indagini per impeachment o è solo una risposta a chi ironizza sulla sua forma fisica?

Tra i tweet dei suoi comizi e quelli della battaglia per evitare l’impeachment, nel profilo di Donald Trump è comparso all’improvviso un fotomontaggio che ha scatenato l’ironia social. Il presidente americano ha pubblicato una foto con la sua faccia sul corpo di Rocky Balboa. L’immagine non è accompagnata da una descrizione e, quindi, non si capisce quale sia il vero motivo della scelta del tycoon, comunque non nuovo al lancio di messaggi bizzarri sul proprio profilo Twitter.

Dietro potrebbero esserci proprio le indagini per impeachment che lo vedono coinvolto in seguito al Kievgate e alle pressioni sul presidente ucraino Zelensky. Il magnate potrebbe voler mostrare i muscoli nonostante gli attacchi giornalieri e le testimonianze dai quali deve difendersi. Oppure è possibile che, meno maliziosamente, si sia lasciato andare a una risposta ironica dopo il breve dibattito degli ultimi giorni sulla sua forma fisica. Solo poche ore prima, durante un comizio a Sunrise, in Florida, il repubblicano aveva raccontato che i medici nel corso di un esame lo avrebbero invitato a “togliere la camicia e mostrare lo splendido torace, perché non abbiamo mai visto un torace come il suo”. Mentre lo diceva, Trump faceva il gesto di mostrare i bicipiti. Secondo la Casa Bianca, hanno però ricordato i media statunitensi, il più recente esame medico cui Trump si è sottoposto ha registrato il suo indice di massa corporea a 30,4, valore che lo qualifica come obeso. Ma lui, che si vede come il nuovo Rocky, non sembra essere d’accordo.