“Quello che è successo nell’Aula della Camera è inaccettabile“. Il presidente di Montecitorio Roberto Fico è intervenuto con una nota per condannare la rissa avvenuta tra i banchi parlamentari nel pomeriggio mentre si stava discutendo il decreto Sisma. Al centro della polemica il fondo Salva Stati e le accuse reciproche tra maggioranza e opposizioni. Durante la discussione, i parlamentari hanno lasciato i banchi e si sono fronteggiati all’interno dell’emiciclo con veri e propri attacchi fisici.

“Lo voglio stigmatizzare in maniera netta”, ha detto Fico. “Sono comportamenti che non possono appartenere alle istituzioni. Ad assistere a questo indecente spettacolo sono stati anche dei ragazzi delle scuole che erano in visita qui alla Camera. Al più presto i questori faranno un’istruttoria sui disordini e l’Ufficio di presidenza provvederà alle opportune sanzioni”. Poco prima che Fico pubblicasse la sua nota su Facebook, c’è stata una conferenza informale dei capigruppo” durante la quale si è convenuto di “stigmatizzare i comportamenti che ci sono stati in quest’Aula: tutti i capigruppo hanno convenuto con me nel farlo”.