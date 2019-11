“Babbi di minchia“. Sono proprio queste le parole usate da Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione Civile del sindaco di Genova, Marco Bucci. Con lui c’è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Ma di chi parlava Gambino? “Di un gruppo di persone rimaste incastrate sotto un voltino della stazione di Brin nelle ore dell’alluvione” ha spiegato lo stesso consigliere contattato da IlFattoQuotidiano.it. “Li ho chiamati ‘babbi di minchia’? Quelle persone si erano messe in una situazione di pericolo per se stessi e per le forze dell’ordine. Hanno fatto proprio quello che avevamo sconsigliato di fare, cioè pensare di salvare la macchina in una situazione di emergenza. Ma sono stati tutti tratti in salvo”.