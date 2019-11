Nicolò Barella dovrà sottoporsi a intervento. Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale ha effettuato esami clinici e strumentali all’Istituto Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di sabato sera contro il Torino (leggi la cronaca della gara vinta 3-0 dai nerazzurri) a causa di una distorsione al ginocchio destro. Gli accertamenti, rende noto il club nerazzurro, hanno evidenziato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Barella dovrà essere sottoposto a intervento di asportazione del frammento in artroscopia: si parla di almeno un mese di stop e quindi di un rientro in campo che non arriverà prima di gennaio 2020.

