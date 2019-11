“Ogni giorno sono costretto a prendere una posizione chiara, i cittadini devono essere informati correttamente. Se si scrive che da domani i conti correnti saranno pignorati e via discorrendo, si tratta di false notizie”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con la stampa al termine dell’incontro a Palazzo Marino, a Milano, con il sindaco Giuseppe Sala e la giunta comunale, in riferimento all’articolo uscito sul Corriere della Sera dal titolo Multe e Imu non pagate? Conti correnti saranno pignorati e rilanciato da Matteo Salvini, che ha parlato di “Unione sovietica fiscale”. “Dobbiamo smetterla di alimentare il dibattito pubblico con queste mistificazioni – ha spiegato Conte – Nella modalità di riscossione ci sarà una semplificazione che equiparerà il sistema delle riscossioni locali a quello nazionale ma non diffondiamo fake news, altrimenti i cittadini perderanno la fiducia”.

