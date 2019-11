A Roma spariscono i nomi di due strade e un largo, prima intitolate a firmatari del ‘Manifesto della razza’. Al posto di Arturo Donaggio e Edoardo Zavattari, i nuovi intestatari sono tre scienziati che si opposero e furono a loro volta vittime di discriminazioni razziali durante il fascismo: il medico Mario Carrara, la fisica Nella Mortara e alla zoologa Enrica Calabresi. A presentare le nuove targhe la sindaca Virginia Raggi insieme alla presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche (Ucei) Noemi Di Segni. “È una data storica per tutta l’Italia. Il nome di queste strade è stato cambiato grazie all’aiuto degli studenti che hanno individuato tre scienziati che si rifiutarono di sottoscrivere il documentoe furono perseguitati per questa scelta coraggiosa”, ha detto Raggi. A cui è arrivato il plauso anche del presidente della Camera, Roberto Fico, che, in un messaggio alla prima cittadina, ha parlato di un “atto di verità e giustizia. Non possiamo mai abbassare la guardia”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore