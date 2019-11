L’ex eurodeputata di Forza Italia, Lara Comi, ha fatto il suo ingresso in tribunale intorno alle 11, per l’interrogatorio di garanzia con il gip nell’ambito dell’inchiesta ‘Mensa dei poveri‘ sul presunto giro di tangenti in Lombardia. Non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti, al contrario del suo legale, Gian Piero Biancolella: “L’interrogatorio non sarà breve. Comi intende respingere le accuse, e dimostrerà, utilizzando anche documentazione acquisita durante le indagini e non usata nel formulare l’ipotesi accusatoria, che i reati contestati sono inesistenti. Desidera dimostrare anche che le considerazioni relative a una sua propensione a non rispettare le regole è completamente destituita di fondamento”

