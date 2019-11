“Nonostante la giovane età, Lara Comi ha mostrato nei fatti una non comune esperienza nel fare ricorso ai diversi, collaudati schemi criminosi volti a fornire una parvenza legale al pagamento di tangenti, alla sottrazione fraudolenta di risorse pubbliche e all’incameramento di finanziamento illeciti”. E’ scritto nell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato l’ex europarlamentare di Forza Italia agli arresti domiciliari nel secondo filone dell’inchiesta milanese “Mensa dei poveri” su presunte mazzette e finanziamenti illeciti. Ai domiciliari anche Paolo Orrigoni, titolare della catena Tigros ed ex candidato al Comune di Varese per il centrodestra, mentre in carcere è finito Giuseppe Zingale, ex direttore generale della agenzia per il lavoro Afol.

“Dall’esame degli elementi indiziari”, scrive ancora il gip di Milano Raffaella Mascarino nell’ordinanza chiesta dai pubblici ministeri Silvia Bonardi, Luigi Furno e Adriano Scudieri,”emerge la peculiare abilità che l’indagata Comi ha mostrato di aver acquisito nello sfruttare al meglio la sua rete di conoscenze al fine di trarre” dal ruolo pubblico “di cui era investita per espressione della volontà popolare il massimo vantaggio in termini economici e di ampliamento della propria sfera di visibilità”.

L’operazione è un nuovo filone della maxi indagine che il 7 maggio portò a 43 misure cautelari eseguite, tra gli altri, nei confronti dell’ex coordinatore di Forza Italia a Varese Nino Caianiello, del consigliere lombardo azzurro Fabio Altitonante e dell’allora candidato alle Europee e consigliere comunale in quota Fi Pietro Tatarella. Sono state proprio le dichiarazioni ai pm di Caianiello, presunto “burattinaio” del sistema e interrogato molte volte nei mesi scorsi, a confermare un quadro accusatorio già emerso dai primi racconti di imprenditori e indagati in Procura dopo il blitz.

L’esponente di Forza Italia sapeva di essere nel mirino degli inquirenti e di poter essere indagata. Così in una conversazione intercettata cerca di concordare versioni da fornire a giornalisti e magistrati. “Comunque oggi io dirò che non ho mai preso 17k (17mila euro, secondo l’accusa, ndr), non ho mai avuto consulenze con Afol né di società a me collegate che non esistono…”, dice rivolgendosi a Maria Teresa Bergamaschi.

All’amica con cui tesse affari nel gennaio scorso consiglia di utilizzare “Telegram che è più comodo” e consente la distruzione dei messaggi, a confermare la paura di essere intercettata. La Comi suggerisce anche di non rispondere a telefonate ‘sospette’: “Se dovessero chiamarti non rispondere né al telefono, né agli sms. Poi ti spiego”.

Bergamaschi, avvocato e stretta collaboratrice dell’ex eurodeputata, mette a verbale in un interrogatorio del 14 maggio: “Il 15 dicembre 2018 mi arrivò un messaggio di Lara Comi (…) mi scriveva ‘Zingale vorrà un regalo di Natale‘”. E aggiunse : “Mi parlò della necessità di pagare in vista dell’estensione dell’incarico una cifra di 10mila euro a Zingale”.