Una tromba d’aria si è abbattuta a Porto Cesareo, sul litorale jonico della provincia di Lecce, provocando ingenti danni al porto turistico dove erano ormeggiate decine di barche. La furia dell’evento naturale ha divelto una parte del pontile trascinandolo in acqua. Danni pure ad attività commerciali e ad altre strutture in muratura della darsena. Attivato il Centro operativo comunale di protezione civile. Inoltre le scuole sono state chiuse in via precauzionale.

“La furia del maltempo ha messo in ginocchio le nostre coste e l’entroterra oltre ogni previsione – afferma il sindaco Salvatore Albano – Vento e acqua hanno spazzato via ciò che hanno trovato sulla loro traiettoria. Pontili, natanti, strutture commerciali. Un disastro che al nostro risveglio non immaginavano”. Il primo cittadino ha espresso “sconcerto e solidarietà” alle attività colpite. I danni sono “ingentissimi”. E’ iniziata una ricognizione da parte dei tecnici comunali.