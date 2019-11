Dichiarate inammissibili anche la proposta di non far pagare il canone agli stabilimenti balneari per tutto il 2020 e quella che avrebbe riconosciuto una detrazione ai motociclisti che acquistano l’airbag. Italia viva difende la richiesta di eliminare l'articolo che abbassa le soglie e aumenta le pene per gli evasori fiscali

Non solo l’emendamento che reintroduceva lo scudo penale per l’ex Ilva. La scure dell’inammissibilità elimina anche la proposta che puntava a ridurre al 10% l’Iva sugli assorbenti. La commissione Finanze della Camera ha bocciato 300 proposte di modifica al decreto fiscale su 900. Tra cui quella prima firma Laura Boldrini – e sottoscritta da 32 parlamentari di maggioranza e opposizione – che avrebbe esteso l’imposta sul valore aggiunto agevolata ai prodotti sanitari e igienici femminili. E salta anche quello del Movimento 5 Stelle che avrebbe sospeso per tutto il 2020 il pagamento del canone di affitto da parte degli stabilimenti balneari. In giornata, alcuni degli emendamenti bocciati potrebbero essere riammessi, in seguito ai ricorsi delle forze politiche che li hanno presentati. La presidente della commissione, Carla Ruocco, stima che alla fine gli emendamenti che avranno passato il vaglio dell’ammissibilità saranno fra i 600 e i 700. Le votazioni in commissione Finanze dovrebbero iniziare lunedì. Intanto continua la polemica politica sul tentativo dei renziani di cancellare con un colpo di spugna l’articolo che abbassa le soglie e aumenta le pene per gli evasori fiscali.

Stop al bonus per i motociclisti che comprano l’airbag – La commissione Finanze ha stoppato anche il bonus per i motociclisti che acquistano l’airbag. L’emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle avrebbe introdotto una detrazione dal 26% al 50% per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale airbag per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motocicli. Non passa nemmeno l’emendamento per trovare una soluzione temporanea dopo l’addio di Raffaele Cantone all’Autorità anticorruzione: prevedeva che ”l’esercizio di tutte le funzioni è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell’ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età”. Del resto già dal 24 ottobre, dopo il rientro ufficiale di Cantone nei ruoli della magistratura, il consigliere anziano Francesco Merloni ha assunto le funzioni di presidente dell’autorità.

Rosato: “Manette non sono strumento per combattere evasione” – “Le manette non sono uno strumento per combattere l’evasione fiscale“, sostiene Ettore Rosato. “La lotta a chi investe è sbagliata. Le manette servono solo a spaventare chi vuole investire”. “Noi siamo il partito no tax”, ha ripetuto Rosato. “Noi combattiamo l’idea che il paese per fare quadrare i conti aumenti le tasse. Non c’è una sola tassa che è stata aumentata sotto il governo Renzi”. E tornando sul carcere per gli evasori: “Non riteniamo che le manette siano uno strumento per combattere l’evasione fiscale. Intanto già ci sono per i grandi evasori e non pensiamo che aggravarle aiuti la lotta all’evasione fiscale”. E conclude: “Le manette per chi ruba ci sono già, non servono per chi commette degli errori, noi siamo contrari”.