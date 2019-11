Un faccia a faccia teso con una soluzione che resta lontana, sempre che ArcelorMittal decida di recedere dal proposito di lasciare Taranto e quindi il governo, sul tavolo della trattativa, decida di mettere la reintroduzione dell’immunità penale come segnale distensivo nei confronti della multinazionale, che la invoca ma chiarisce di non ritenerlo fondamentale per restare. Giuseppe Conte incontra i parlamentari tarantini del M5s, insieme ai ministri Stefano Patuanelli e Federico D’Incà, ma una soluzione per il superamento del nodo appare tutt’altro che scontata.

Il possibile ritorno dello scudo resta lontano, dopo che la versione “mini” è stata affondata con la presentazione di un emendamento al decreto Salva Imprese da parte di 17 senatori pentastellati, compresa Barbara Lezzi. Secondo l’Adnkronos, proprio l’ex ministra, presente all’incontro nonostante sia leccese, è stata tra le più agguerrite durante il faccia a faccia che si è tenuto martedì mattina. La senatrice, prima firmataria dell’emendamento, stando alla ricostruzione dell’agenzia di stampa, ha risposto a muso duro al premier.

Il presidente del Consiglio ha tentato di ragionare sulla possibilità di reinserire lo scudo penale, “così da togliere ogni alibi – avrebbe spiegato il premier ai presenti – ad AncelorMittal, anche in vista della battaglia legale che ci attende”. Ma Lezzi, già ministra nel primo governo Conte, sarebbe stata fermissima sul punto: “Non lo voterò mai, puoi scordartelo”. Lo scontro viene descritto come molto duro. Tanto da indurre il premier a chiedere a Lezzi come faccia a non capire le ragioni dietro le quali si muove il governo, pronto a battere ogni strada pur di risolvere la situazione di Taranto.

Mentre altri pugliesi parlano di “malumori” tra gli eletti per la scelta non di essere stati invitati. “Ne hanno avuto notizia solo i parlamentari tarantini. Ci sono malumori tra gli altri parlamentari pugliesi. Io personalmente avrei desiderato essere inviato per esporre il mio punto di vista”, ha spiegato all’Adnkronos il deputato Nunzio Angiola, favorevole alla proposta di ripristinare lo scudo penale per ArcelorMittal. “Se resto convinto? Assolutamente sì, se è utile alla riapertura di un confronto costruttivo con l’azienda. Nel rispetto della salute, dell’ambiente, della produzione, del reddito e dell’occupazione”, aggiunge.