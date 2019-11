“Paulo Dybala ha avuto un problema in settimana, è uscito debilitato, avevo dubbi sulla sua tenuta per 90 minuti così come li avevo per Cristiano Ronaldo. Non so se se ne sia andato prima della fine della partita, va ringraziato perché si è messo a disposizione: tanti nelle stesse condizioni avrebbero fatto un passo indietro. Si è arrabbiato per la sostituzione? Mi fa molto piacere, vuol dire che vuole dare una mano a tutti i costi”. Sono le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Juve, dopo la vittoria per 1 a 0 sul Milan col gol di Dybala, in riferimento alla sostituzione al 55′ di CR7.