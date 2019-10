Nel giorno in cui Palazzo Madama ha dato il via libera alla commissione contro odio, razzismo e antisemitismo promossa da Liliana Segre, l’Aula si è di fatto spaccata a metà, col centrodestra compatto che si è astenuto nella votazione finale. Al di là delle polemiche, un video girato all’interno del Senato mostra in modo plastico le divisioni sulla proposta: mentre il centrosinistra e il Movimento 5 stelle si alzano ad applaudire la senatrice a vita, gli esponenti di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia rimangono seduti con le mani in mano.

Video Twitter