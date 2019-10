Show dell’eurodeputato legista Angelo Ciocca al Parlamento europeo che oggi ha lanciato una scatola di cioccolato dentro l’aula a Strasburgo. “Pazzesco, inaccettabile, pensate che alla scorsa plenaria le autorità turche dispensavano cioccolato turco per chiedere di riprendere la negoziazione, l’ingresso della Turchia in Europa e a poche settimane di distanza non dispensano più cioccolato ma missili e bombe”, ha detto brandendo la confezione . “La Lega lo diceva prima e lo continua a dire: no all’ingresso della Turchia in Europa”.

Immediata la replica della presidente di turno Mairead McGuinness: “Torni al proprio posto, questa è un’aula del Parlamento in cui si discute e non si buttano oggetti in giro”, ha detto l’eurodeputata irlandese. “Noi siamo non violenti, questo è inaccettabile e non è necessario gridare”. A ottobre dello scorso anno, nel corso di un’altra plenaria Ciocca si era reso protagonista di un’altra performance calpestando con una scarpa i fogli della relazione del commissario agli affari economici Pierre Moscovici.