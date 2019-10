Secondo la rilevazione dell'istituto nel periodo tra il 16 e il 21 ottobre, la coalizione guidata da Matteo Salvini ha beneficiato dell'iniziativa in piazza San Giovanni del weekend scorso. Tendenza positiva anche per l'ex premier Pd che lo scorso weekend ha riunito il suo nuovo partito alla Leopolda. Penalizzati i partiti di governo

Crescono il centrodestra, compresa Forza Italia, e (di poco) Italia viva di Matteo Renzi; calano i partiti al governo, quindi Pd e Movimento 5 stelle. Nella settimana che si è conclusa con la manifestazione di Piazza San Giovanni per la coalizione guidata da Matteo Salvini e con la Leopolda per il nuovo partito dei scissionisti dem, a essere premiati nei sondaggi sono i partiti protagonisti del weekend scorso. E’ quanto rilevato dall’istituto Swg con il sondaggio realizzato tra il 16 e il 21 ottobre.

Il Carroccio cresce dello 0,8 per cento nei consensi, passando dal 33,2 al 34 per cento. Fratelli d’Italia sale dal 7,6 all’8,4%, segnando il massimo storico secondo Swg, e pure Forza Italia gode della tendenza positiva e sale dal 5,1 al 5,5%, In generale la coalizione di centrodestra, quando mancano pochi giorni al test elettorale in Umbria, continua ad aumentare i consensi. Diversa la situazione per Pd e 5 stelle, entrambi in calo rispetto alla settimana precedente: i democratici scendono dal 19,4 al 18,8 e i 5 stelle passano dal 18,6 al 17,8 per cento dei consensi tra gli intervistati. Da segnalare la tendenza positiva dei renziani, che però continuano a non superare il 5 per cento: il nuovo partito dell’ex premier passa dal 5,1 al 5,5 per cento.