“Nessun passo indietro, nessuna delusione – così Giuseppe Conte sulla Manovra – Era preferibile partire il primo luglio del prossimo anno, ma non possiamo offrire qualcosa e non un’altra, funziona se tutte le componenti vengono in applicazione contemporaneamente. Un ritardo è una sconfitta? Cosa sono sei mesi rispetto alla modernizzazione del Paese? Il confronto di ieri è servito a raccogliere meglio le sensibilità delle forze politiche, la Legge di Bilancio è la più importante in assoluto e qui si concentrano tutte le aspettative delle forze politiche” ha detto il Presidente del Consiglio.