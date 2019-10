Secondo quanto riporta l'Adnkronos, i due scafisti sono stati individuati dalle forze dell'ordine e la loro posizione è adesso al vaglio degli inquirenti. Gli arrivi si aggiungono agli 81 totali registrati nei giorni scorsi, sia in Puglia che in Sardegna

In Salento continuano gli sbarchi di migranti. Intorno alle 6 di lunedì, una barca a vela con a bordo 50 persone, tra le quali si contano anche 19 minori, di cui 18 non accompagnati, è stata intercettata da Guardia di Finanza e Guardia Costiera al largo di Santa Maria di Leuca e portata in porto per permettere lo sbarco. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, i due scafisti, anche loro a bordo del mezzo, sono stati individuati dalle forze dell’ordine e la loro posizione è adesso al vaglio degli inquirenti. Puglia, 81 migranti sbarcati in Salento in due giorni: tra loro anche 34 curdi in fuga dalla guerra. Soccorsi dalla Croce rossa

Solo pochi giorni fa, altri 81 migranti sono arrivati in due distinti sbarchi. A Leuca, giovedì scorso, hanno toccato terra in 47 provenienti da Pakistan, Iran, Iraq, India, Bangladesh e Afghanistan, tra i quali anche una donna e una bambina e altri nove minori non accompagnati. Trentaquattro, invece, i migranti curdo-iracheni, tra i quali anche donne e tre bambini tutti accompagnati, arrivati venerdì all’alba a Otranto.