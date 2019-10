Sono 81 i migranti sbarcati in Puglia negli ultimi due giorni. Nella notte tra giovedì e venerdì, la Guardia costiera ha intercettato e salvato 34 migranti curdi-iracheni su una barca a vela a largo di Otranto, molti dei quali donne e bambini. Il gruppo è stato fatto sbarcare e soccorso dalla croce rossa. “Erano in mare da più giorni. Sono arrivati disidratati, stremati e qualcuno in stato di ipotermia ma in discrete condizioni di salute – spiegano i volontari del 118 – Visitati dai medici dell’ufficio di sanità marittima, nell’aerea di frontiera Usmaf, sono stati poi trasferiti nei centri di accoglienza“.

Il primo sbarco era avvenuto la notte tra mercoledì e giovedì: 47 persone, a bordo di un cabinato, sono arrivate a Santa Maria di Leuca. Sono per lo più giovani profughi provenienti da Pakistan, Iran, Iraq, India, Bangladesh e Afghanistan. Tra loro anche marito e moglie con una bambina e nove minorenni. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per capire la l’identità degli scafisti.