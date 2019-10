In Catalogna comincia la giornata del quarto sciopero generale indetto dalle formazioni indipendentiste: 46 voli sono stati cancellati, mentre i dimostranti hanno bloccato il valico di La Jonquera con la Francia. A Barcellona sono attese migliaia di persone che arriveranno alla testa di cinque diversi cortei da tutta la regione per partecipare alla manifestazione convocata per le ore 17. È il quinto giorno consecutivo di proteste contro le condanne a 13 anni per Oriol Junqueras e a 100 anni complessivi di carcere per i leader secessionisti. La fabbrica Seat di Barcellona ha annunciato che fermerà la produzione per evitare disagi ai dipendenti che non avevano intenzione di aderire al maxi-sciopero.

Le proteste, continuate anche nella notte – si parla di 18 feriti e 19 arresti – hanno portato la Federazione calcistica spagnola a scegliere di rinviare il ‘Clasico’, la sfida tra Barcellona e Real Madrid che in Spagna è considerata la partita più importante dell’anno. Il match, valido per la decima giornata di campionato, era in programma alle ore 13 del prossimo 26 ottobre: troppo pericoloso giocare la partita a Barcellona nelle condizioni attuali, considerando peraltro che il club blaugrana è strenuo sostenitore della causa separatista. Non è stata ancora comunicata una nuova data.

Dal Belgio invece arriva la notizia che l’ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, si è consegnato alle autorità. Lo riporta La Vanguardia. In un comunicato, lo stesso Puigdemont ha spiegato che ha deciso di presentarsi volontariamente in relazione al nuovo ordine di cattura internazionale della Corte suprema spagnola. Puigdemont respinge l’ordine di arresto e si oppone a “ogni tentativo” di rimandarlo in Spagna.

Catalogna, terza notte di scontri tra protestanti e polizia: usati lacrimogeni, almeno 80 feriti I manifestanti, quasi 5mila solo a Barcellona, hanno eretto barricate in strada, dato fuoco ad alcune auto e lanciato oggetti, tra cui centinaia di rotoloni di carta igienica, contro la polizia

Intanto, la guerriglia urbana scatenata nelle strade delle principali città catalane ha fatto scattare un’indagine delle autorità spagnola sull’app Tsunami Democratic che i manifestanti userebbero per darsi appuntamento. Contro le violenze ha parlato il presidente della Generalitat condannando “qualsiasi atto di vandalismo“. “Non possiamo permettere che un gruppo di infiltrati danneggi l’immagine dell’indipendentismo”, ha detto il presidente Quim Torra attribuendo così la responsabilità delle violenze a gruppi estranei. Per il premier spagnolo Pedro Sanchez si tratta invece di “giovani catalani coordinati”. “Torra deve decidere se vuole essere il presidente dei catalani o un attivista”, ha incalzato il ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska. Il leader della Catalogna da parte sua è tornato a parlare di un nuovo referendum promettendo di tornare al voto per decidere la separazione da Madrid entro due anni.