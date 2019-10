Il presidente americano Donald Trump ha firmato il decreto con cui dà il via libera alle sanzioni Usa alla Turchia per il suo attacco ai curdi nel nord della Siria. Sanzioni che puntano agli uomini del governo: “Se la Turchia continuerà la sua operazione, esacerberà la crisi umanitaria, con potenziali disastrose conseguenze. Per evitare ulteriori sanzioni Ankara deve immediatamente cessare la sua offensiva e tornare al dialogo con gli Stati Uniti”, afferma il segretario di Stato americano Mike Pompeo. Una prima debole reazione americana a cui il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha risposto con un editoriale pubblicato sul Wall Street Journal: “La comunità internazionale deve sostenere gli sforzi del nostro Paese o cominciare ad accettare i rifugiati” dalla Siria.

Dopo aver scritto in un tweet di essere “pronto a distruggere rapidamente l’economia turca se i leader continuano questa strada pericolosa e distruttiva”, Trump ha firmato le prime sanzioni e poi chiesto al suo vice Mike Pence di guidare una delegazione che vada in Turchia e cerchi di avviare trattative per un cessate il fuoco. “Trump ha detto chiaramente” a Erdogan che gli Stati Uniti “vogliono che la Turchia cessi l’invasione, attui un immediato cessate il fuoco e inizi a negoziare con le forze curde in Siria per mettere fine alla violenza”, dice Pence. Ma ormai la frittata sembra fatta e Trump continua a lanciare messaggi contraddittori sui curdi, alleati Usa nella lotta all’Isis ora abbandonati all’offensiva di Erdogan. E ora sono tutti contro di lui, compreso l’establishment del partito. “Abbandonare questa battaglia ora e ritirare le forze Usa dalla Siria ricreerà le condizioni per la cui eliminazione abbiamo lavorato duro e causerà la rinascita dell’Isis“, ha accusato il leader dei senatori repubblicani Mitch McConnell, finora uno dei più stretti alleati del presidente.

“La Turchia sta intervenendo dove altri hanno mancato di agire”, è invece il titolo scelto da Erdogan per il suo intervento sul Wall Street Journal. “I flussi di rifugiati siriani, la violenza e l’instabilità ci hanno spinto ai limiti della nostra tolleranza“, scrive il presidente turco che ricorda l’impegno del suo Paese nell’ospitare 3,6 milioni di rifugiati siriani e rivendica di aver speso “40 miliardi di dollari per offrire loro educazione, assistenza sanitaria e alloggio”. Tuttavia, insiste, “senza supporto finanziario internazionale non possiamo impedire ai rifugiati di andare in Occidente”. Erdogan spiega quindi di aver deciso l’offensiva in Siria dopo aver “concluso che la comunità internazionale non avrebbe compiuto i passi necessari” ad affrontare la situazione.

L’avanzata turca nel nord della Siria e l’emergenza umanitaria

Sul terreno, intanto, l’avanzata di Ankara prosegue, con il governo che sostiene di avere già conquistato 1.000 chilometri quadrati di territorio: “Abbiamo salvato dall’occupazione dei terroristi mille chilometri quadrati di territorio – ha dichiarato Erdogan – Presto metteremo in sicurezza l’intero confine turco-siriano, da Manbij al confine con l’Iraq”. Mentre le forze di Damasco risalgono la Siria da est e da ovest fino a una ventina di km dal confine, stringendo il campo d’azione dell’offensiva, la Turchia ha lanciato l’assalto alla città strategica di Manbij e si prepara ad attaccare Kobane, dove si sono ritirati i marines Usa ma starebbero arrivando proprio le forze governative di Assad. I carri armati turchi sono stati schierati anche a Jarablus, pronti ad attraversare l’Eufrate verso est con ponti ad hoc per dirigersi verso i dintorni di Kobane. Ma la città simbolo della resistenza curda all’Isis, su cui Erdogan sostiene di avere un’intesa con Vladimir Putin, resta al momento off limits, in attesa di capire se il vuoto lasciato dagli americani verrà riempito dall’esercito di Assad.

I martellamenti dell’artiglieria e dell’aviazione turca proseguono intanto tra Tal Abyad e Ras al Ayn, dove i villaggi e le postazioni conquistate sono una cinquantina. Ankara sostiene di aver “neutralizzato” 560 miliziani curdi, di cui 500 uccisi. L’Osservatorio siriano per i diritti umani fissa invece la cifra a 128, indicando inoltre 94 perdite tra i combattenti arabi filo-Ankara e 8 tra i soldati turchi, rispetto ai 5 confermati dalla Turchia. Gravissima resta anche la situazione umanitaria, con decine di vittime civili sul fronte curdo e 18 su quello turco. Per l’Organizzazione mondiale della sanità gli sfollati interni sono ormai 200mila, di cui 70mila bambini secondo l’Unicef, mentre 1,5 milioni di persone hanno bisogno di assistenza sanitaria, con un forte rischio di malattie infettive.